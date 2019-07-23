خلال لقائه رئيس نيكاراغوا.. ظريف: اميركا تمارس الارهاب الاقتصادي ضد الشعوب المستقلة

2019/07/23 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف ، خلال لقائه رئيس جمهورية نيكاراغوا، ان اميركا تمارس الارهاب الاقتصادي ضد الشعوب المستقلة.

وقال ظريف خلال لقائه برئيس

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