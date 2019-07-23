2019/07/23 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس الأيام الأربعة المقبلة..



حار جداً بهذه المنطقة

توقعت هياة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة

المقبلة.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس غد الأربعاء، سيكون في المنطقتين الوسطى

والشمالية مشمساً حاراً، وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حاراً جداً

أما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد تكون بمعدل 47 مْ، وفي

محافظة البصرة 49 مْ".

وأضاف، ان "طقس الخميس المقبل سيكون مشمساً حاراً وترتفع درجات

الحرارة قليلا في الوسط، ومشمساً وترتفع درجات الحرارة قليلاً في

الشمال، ومشمساً حاراً جداً وترتفع درجات الحرارة قليلا في الجنوب".

أما طقس الجمعة فيكون "حار في الوسط مع إنخفاض قليل بدرجات الحرارة،

ومشمساً في الشمال وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ومشمساً شديد

الحرارة في الجنوب وتنخفض درجات الحرارة قليلاً".

ولفت البيان الى ان "طقس السبت المقبل سيكون مشمساً حاراً ولا تغير

في درجات الحرارة في الوسط والشمال ومشمساً حاراً جداً في الجنوب

ولا تغير في الحرارة".

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