2019/07/23 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المانيا تثني على مواطن عراقي وتصف تصرفه بـ"البطولي"

الثلاثاء

23

تموز

2019 :

09:06 am

56

أثنت شرطة بلدة "فويردا" غرب ألمانيا على مواطن عراقي، عقب

قيامه بإلقاء القبض على مجرم دفع سيدة "بالعمد" أمام قطار متحرك،

ووصفت تصرف العراقي بـ"البطولي".وأشار موقع "فوكس" الألماني، في تفاصيل الحادث، إلى أن المواطن

العراقي شك في سلوك المتهم بعد أن قام الأخير بالحديث مع أحد أطفال

أسرة المواطن، الذي طالبه بالابتعاد عن عائلته.وأضاف الموقع نقلا عن المواطن العراقي، أنه ظل بعد ذلك يراقب المتهم

عن بعد، خشية على أسرته، وبعد فترة وجيزة شاهده يندفع فجأة باتجاه

سيدة ويدفعها تحت عجلات قطار متحرك لتلقى حتفها.وأشار إلى أن المتهم حاول الاختفاء، إلا أن العراقي باغته وأمسك به

لحين وصول قوات الأمن، وسلمه لهم.وأشار مصدر في الشرطة إلى أن "المشتبه يبلغ من العمر 28 عاما، وأنه

نفذ فعلته بدافع (الخبث أو رغبة في القتل)"، وأن "لديه سجلا إجراميا

سابقا".

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تثني على مواطن عراقي وتصف تصرفه بـ البطولي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تثني على مواطن عراقي وتصف تصرفه بـ البطولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).