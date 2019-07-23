متجاوزون يعتدون على كادر أمانة بغداد

2019/07/23 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أفادت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، باعتداء متجاوزين على موظفيها شرقي العاصمة.وبينت الأمانة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه: “تعرض كادر بلدية الصدر الاولى لاعتداء من قبل بعض المتجاوزين على شارع القدس خلال حملة لازالة التجاوزات والتي كانت تغلق الشارع المذكور”.وأكدت، “استمرار الحملة ورفع التجاوزات بالكامل وفتح الشارع امام حركة […]

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