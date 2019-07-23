2019/07/23 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يبدأ الأمر بالسؤال ذاته على منصات التواصل الاجتماعي: “أريد اسما جديدا،مبتكرا،غريبا لمولودي القادم”.وتنهال التعليقات بالغريب وغير المألوف من الأسماء، بعضها منقول من مواقع ومنتديات إلكترونية، وبعضها مأخوذ من أفلام ومسلسلات أجنبية مدبلجة، حتى أن بعضها ذهب في الغرابة إلى اقتراحات من أفلام الرسوم المتحركة.نرصد هنا كيف تحولت أسماء المواليد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يأتي جيل من العرب أسماؤهم بلا معنى؟ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يأتي جيل من العرب أسماؤهم بلا معنى؟) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يأتي جيل من العرب أسماؤهم بلا معنى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).