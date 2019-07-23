الكشف عن اتفاق لاعادة 33 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة

2019/07/23 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكدت النائب عن محافظة نينوى محاسن حمدون، الثلاثاء، عن اتفاق على اعادة 33 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار، مبينة ان هذه الاعداد تم الاتفاق على توفير الغطاء المالي لها باجتماع مع المعنيين بهذا الشأن.وقالت حمدون في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عدد الذي […]

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