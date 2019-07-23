2019/07/23 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: المرجع اليعقوبي (دام ظله) يحث الشباب المؤمن على الإهتمام بتعظيم الشعائر الدينية.تسجيل 541 حالة فحص نسب خلال الشهر الماضي لقضايا التحقيق والمحاكم في عموم العراق.وصول أكثر من 23 ألف حاج عراقي قدموا للديار المقدسة عن طريق الجو والبر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 22 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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