2019/07/23 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدمت معلومات حددت موقعه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الباكستاني: استخباراتنا ساعدت الأمريكيين في العثور على بن لادن ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الباكستاني: استخباراتنا ساعدت الأمريكيين في العثور على بن لادن ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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