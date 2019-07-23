مجلس واسط يكشف توجه لاضافة 500 ميكا واط الى محطة الزبيدية الكهربائية

2019/07/23 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشف مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، عن توجه وزارة الكهرباء لاضافة 500 ميكاواط جديدة الى محطة الزبيدية الكهربائية عن طريق شركة المانية متخصصة، موضحا ان معدل التجهيز في واسط وصل الى 16 ساعة يومياً.وقال عضو مجلس المحافظة غضنفر البطيخ في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك عمل على انشاء محطة غازمية جديدة في […]

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