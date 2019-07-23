مجلس بغداد يكشف عن اجراءات هيكلية على المجالس البلدية

2019/07/23 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشف مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات هيكلية بحق المجالس البلدية لتنظيمها بمجالس اقضية بدلا من انتشار تلك المجالس في كل مناطق العاصمة، مبينا ان بعض المناطق تحولت الى اقضية بعد توفر المسلمات الاساسية لتحويلها الى اقضية.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المجالس البلدية لايمكن […]

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