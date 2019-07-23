المرور تعلن افتتاح موقعين جديدين لمنح اجـازة القيادة

2019/07/23 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … افتتحت مديرية المـرور العامة موقعين جديدين لمنح اجـازة القيادة في جانبي الكرخ والرصافة، بينما قررت المديرية استقبال المراجعين في يوم السبت من كل اسبوع للتخفيف من حالات الزخم ولتمكين موظفي الدولة من مراجعتها.وقــــال مــعــاون مــديــر عـــام المــديــريــة لـلـشـؤون الـفـنـيـة الــلــواء ضـيـاء حـسـين عـبـد فــي تـصـريـح صحفي ان دائـرتـه “افتتحت […]

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