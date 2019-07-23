المثنى تحرز لقب المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط لجودو المكفوفين

2019/07/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجت لجنة المثنى بلقب بطولة المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط لجودو المكفوفين التي احتضنتها قاعة المثنى المغلقة في السماوة .

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