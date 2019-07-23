الشرطة الألمانية تشكر عراقيا لدوره البطولي في الامساك بقاتل

2019/07/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الالمانية في مدينة فويرده الواقعة غربي البلاد عن شكرها لمواطن عراقي مقيم في المانيا (لم تعلن اسمه) تقديرا لموقفه البطولي في مساعدتها على الامساك بمجرم قاتل

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