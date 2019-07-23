2019/07/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، أن المبعوث الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سيتوجه إلى كابل ومن ثم إلى قطر الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات مع حركة “طالبان”.وقالت الخارجية في بيان، إن خليل زاد سيغادر الاثنين المقبل في مهمة تستمر حتى 1 أغسطس في إطار الجهود المبذولة للتمهيد لـ”عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان”.وأضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع “طالبان” النعيم نيوز.

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