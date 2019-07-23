2019/07/23 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن محافظة نينوى محاسن حمدون، الثلاثاء، عن اتفاق على اعادة 33 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار، مبينة ان هذه الاعداد تم الاتفاق على توفير الغطاء المالي لها باجتماع مع المعنيين بهذا الشأن.وقالت حمدون في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تكشف عن اتفاق لاعادة 33 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تكشف عن اتفاق لاعادة 33 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تكشف عن اتفاق لاعادة 33 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).