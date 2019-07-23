2019/07/23 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، تعرض موظفين تابعين لها إلى “اعتداء” أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات في شارع القدس شرقي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “كوادرها في بلدية الصدر الأولى تعرضت لاعتداء من قبل بعض المتجاوزين على شارع القدس خلال حملة لإزالة التجاوزات والتي كانت تغلق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض موظفين في أمانة بغداد إلى اعتداء في مدينة الصدر وكالة خطوة برس.

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