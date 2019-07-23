العثور على مضافة لـ”داعش” تحوي على متفجرات في الطارمية

2019/07/23 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لـ” داعش” تحوي مؤنا غذائية ومتفجرات في محيط غرب الطارمية شمال بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 14 تواصل عملية تفتيش وتطهير القرى والبساتين في اطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “القوات عثرت على […]

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