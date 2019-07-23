عبد المهدي يختتم زيارته لإيران ويعود إلى بغداد

2019/07/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

عاد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، امس الاثنين، الى بغداد مختتما زيارته الى ايران.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي عاد الى بغداد مختتما زيارته الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ووصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

KKK

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