المالية النيابية: لن نسمح بالمساس برواتب الموظفين

2019/07/23 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، رفضها التام لتوجهات وزارة المالية بخفض رواتب موظفي الدولة، متعهدة باستجواب وزير المالية فؤاد حسين.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/ ان “البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين”، وإن ذلك “ليس من صلاحيات أو حق الوزارة دون الرجوع إلى البرلمان”، واضاف ان “اللجنة ستقوم باستجواب […]

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