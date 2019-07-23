الحشد والقوات الأمنية يباشران باليوم الرابع لعمليات إرادة النصر الثانية

2019/07/23 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، باليوم الرابع لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الرابع لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد”.واضاف البيان، أن “القوات حققت تقدما خلال الايام الماضية […]

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