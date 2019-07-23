2019/07/23 | 09:58

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اتلاف شحنة ادوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار البصرة

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إتلاف شحنة ادوية

بشرية مخالفة للضوابط في مطار البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان، إنه "تم إتلاف شحنة أدوية بشرية ومواد طبية

تم ضبطها في مطار البصرة الدولي، دخلت الى العراق بدون موافقات

رسمية وتعليمات الاستيراد المتبعة".

وبينت أنه "تم اتلافها في (المحرقة الطبية) التابعة الى مستشفى

الموانئ وبموجب محضر إتلاف أصولي ووقع من قبل الجهات ذات العلاقة".

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