زيدان يرد على وكيل اعمال غاريث بيل

2019/07/23 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دافع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن نفسه أمام تصريحات وكيل أعمال النجم الويلزي غاريث بيل وذلك في ندوة صحفية قبل مواجهة أرسنال برسم الكأس الدولية للأبطال.

وقال زيدان حول غياب بيل عن مواجهة بايرن ميونخ: "بعض المرات لغتي الإسبانية لا توضح جيدًا وسأكون واضحًا، لم أقلل احترامي لأي لاعب..



دائمًا كنت معهم، ثانيًا قلت إن اللاعب يحاول الخروج من الفريق، ثالثًا بيل لم يشارك في لقاء بايرن ميونخ لكونه هو من طلب ذلك."وأضاف زيدان: "حاليًّا بيل لاعب للفريق ويتدرب معنا وسنرى ما سيحدث، لا أعرف شيئًا عن عملية خروجه ولم يطلب عدم المشاركة أمام آرسنال.



"وتحدث زيدان عن الياباني كوبو وقال: "كوبو لازال صغيرًا ويعرف أين هو ويتدرب بشكل جيد، لا يخاف ويحب اللعب، كل اللاعبين مهمون، هو حاليًّا معنا وحين نعود لمدريد سنرى إن كان سيلعب مع الفريق الأول أو الثاني."كما أكد نيمار أنه لا يعلم عن عملية مبادلة نيمار وغاريث بيل ورفض الحديث عن التعاقد مع مبابي أو البرازيلي.وتحدثت المدرب الفرنسي عن الكولومبي جيمس رودريغيز وقال: "هو لاعب في ريال مدريد والوضعية معروفة سنرى ما سيحدث حين يعود ".انتهى

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