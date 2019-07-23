اتلاف ادوية بشرية في كمرك مطار البصرة ولقاحات بيطرية ومواد غذائية في كمرك الشحن الجوي

2019/07/23 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن اتلاف السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة الدولي لكميات من الادوية البشرية لكونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

واضافت الهيئة في بيان لها تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "كوادرها العاملة في كمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد قامت ايضا بأتلاف لقاحات بيطرية و ادوية وورد طبيعي ومواد غذائية مختلفة بسبب تلفها و عدم صلاحيتها للاستهلاك".واكدت "على اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".



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