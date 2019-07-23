مؤسسة ايرانية تتولى مشروع الربط السككي مع العراق

2019/07/23 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، أن العراق وافق على تولى مؤسسة المستضعفين مشروع مد سكك الحديد بين منطقة شلمجة (جنوب غرب) مع محافظة ال...

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