شرطة ديالى: القبض على 9 مطلوبين وضبط شاحنة مخالفة للضوابط القانونية بلمحافظة

2019/07/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط شاحنة مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة.

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