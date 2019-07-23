“بالانفوغراف”.. قانون مجالس المحافظات انجاز تأريخي يشمل كركوك

2019/07/23 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق صوت مجلس النواب العراقي ، الاثنين، على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.وقال مصدر نيابي، ان ‘مجلس النواب صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨’.واضاف المصدر، ان ‘مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الخميس في […]

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