2019/07/23 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الإعلامي لهيئة المنافذ مؤكداً إتلاف شحنة أدوية بشرية ومواد طبية تم ضبطها في مطار البصرة الدولي، دخلت الى العراق بدون موافقات رسمية وتعليمات الاستيراد المتبعة.تم اتلافها في (المحرقة الطبية) التابعة الى مستشفى الموانئ وبموجب محضر إتلاف أصولي ووقع من قبل الجهات ذات العلاقة.إعلام هيئة المنافذ الحدودية 23 – تمـوز -2019

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف شحنة أدوية بشرية مخالفة في مطار البصرة النعيم نيوز.

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