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وزير الكهرباء: حجم الإنتاج وصل إلى 19 ألف ميغاواط خلال 8 أشهر ونسعى للاكتفاء الذاتي


وزير الكهرباء: حجم الإنتاج وصل إلى 19 ألف ميغاواط خلال 8 أشهر ونسعى للاكتفاء الذاتي
2019/07/23 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بتوفر عوامل النجاح

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