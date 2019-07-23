2019/07/23 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكدت عضو مركز العراق للتنمية القانونية ابتهال الغزي، اليوم الاثنين، أن التحقيقات التي فُتحت بشأن شبهات فساد البنك المركزي كانت شكليه فقط، مشيرةً الى أن عمليات بيع العملة تمت عبر فواتير شكلية إيضاً.وقالت الغزي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” “طالبنا بالكشف عن هوية المصارف كونها أصبحت تمول المتنفذين”، مبينةً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز العراق للتنمية: ما خصص لبناية البنك المركزي يثير تساؤلات..وهناك فساد مالي المركز الخبري الوطني.

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