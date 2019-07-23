موهبة ليفربول القادم “عربي”.. من هو؟ ومن أين؟

2019/07/23 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون جماهير ليفربول الإنجليزي على موعد مع ظهور نجم عربي جديد في صفوف النادي خلال الموسم المقبل بعد أن انضم مؤخرا إلى الفريق الأول قادما من فريق الناشئين.وخطف ياسر العروسي اللاعب الفرنسي من أصل جزائري الأنظار خلال أول مباراة له مع ليفربول الإنجليزي أمام إشبيلية الإسباني في الجولة التحضيرية للموسم الكروي الجديد المرتقب، وفق […]

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