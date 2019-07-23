نبيل فقير يوقع لريال بتيس حتى عام 2023

2019/07/23 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال بيتيس الاسباني تعاقده رسميا مع لاعب نادي ليون الفرنسي نبيل فقير، خلال الانتقالات الصيفية الحالية،

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