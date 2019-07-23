دراسة تدعو مستخدمي الأسبرين يوميا للتوقف فورا

2019/07/23 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دراسة علمية حديثة الملايين إلى التوقف عن استخدام حبوب الأسبرين، خاصة إذا كانوا يستخدمونها لتفادي الإصابة بالنوبات القلبية.

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