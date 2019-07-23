2019/07/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة , أن “طقس غد الأربعاء، سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية مشمساً حاراً ، وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حاراً جداً أما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد تكون بمعدل 47 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ”.وأضاف ، أن ” طقس الخميس المقبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناطق مختلفة تشهد حرارة عالية حتى نهاية الأسبوع النعيم نيوز.

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