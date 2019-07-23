براءة اختراع لتدريسية بجامعة الكوفة عن تحضير لقاح محلي لمرضى الفشل الكلوي

2019/07/23 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت التدريسية في العلوم بجامعة الكوفة الدكتورة فادية مهدي على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتمكنها من تحضير لقاح محلي لفيروس CMV لمرضى الفشل الكلوي .وقال اعلام الجامعة في تصريح صحفي ، أن ” البراءة تضمنت استخدام طرق مختبرية لغرض تثبيط الفيروس المسبب للمرض ومن ثم اتباع الطرق الحديثة في السيطرة […]

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