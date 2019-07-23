2019/07/23 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت قيادة عمليات نينوى اليوم الثلاثاء مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربتين جويتين لقوات التحالف الدولي.وذكر بيان للعمليات تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “ضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي على احد الانفاق في منطقة جبال المنايف غرب جزيرة الحضر النتائج أدت إلى مقتل عنصرين من عناصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى: مقتل 5 من داعش وتدمير أوكار في ضربتين للتحالف الدولي وكالة خطوة برس.

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