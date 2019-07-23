2019/07/23 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اليوم الثلاثاء اطلاق وزارة المالية اجور المحاضرين المجانيين لتربية الرصافة الأولى.وقال المحافظ في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار ومائتين وسبعين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين الف واثنين وستين دينار لمحاضري تربية الرصافة الاولى البالغ عددهم (١٥٢٦) مشمولا”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق أجور المحاضرين في تربية الرصافة الأولى وكالة خطوة برس.

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