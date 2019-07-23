البنك المركزي الإيراني: تحقيق 20 مليار دولار بالتجارة مع العراق ليس مستحيلا

2019/07/23 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، أن تحقيق عشرين مليار دولار في مجال التعامل التجاري مع العراق من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية ومشاركة رجال اعمال البلدين ليس بالأمر المستحيل.

واكد همتي, أن تطوير التعاون المالي بين ايران والعراق يضطلع بدور رئيسي في تحقيق الاهداف التجارية المنشودة وصولا الى العشرين مليار دولار في مجال التعامل التجاري بين البلدين.

واضاف همتي ان مباحثاته في طهران مع وزير المالية العراقي فؤاد حسين على هامش المباحثات بين الوفدين رفيعي المستوى العراقي والايراني, تطرقت الى العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية.

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