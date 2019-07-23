شرطة ديالى تعتقل تسعة مطلوبين وتضبط شاحنة مخالفة للضوابط

2019/07/23 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العميد غالب العطية، الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط شاحنة مخالفة للضوابط القانونية.وقال العطية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تمكنت مفارز من مكافحة اجرام بهرز وبني سعد ومندلي وابي صيدا وقسم شرطة العظيم ومفارز مكافحة الاتجار بالبشر من القاء القبض […]

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