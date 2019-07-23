2019/07/23 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قطعات اللواء 8 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الثلاثاء، بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” قطعات اللواء الثامن بمشاركة الشرطة الاتحادية شرعت بالتقدم نحو أهدافها المرسومة لليوم الرابع من عملية ارادة النصر الثانية شمالي بغداد “, لافتا الى ان ” القطعات شرعت بمحورين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطعات اللواء 8 للحشد و الاتحادية يشرعان بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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