العراق يوافق على تولي “المستضعفين” مشروع الربط السككي مع إيران

2019/07/23 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خيرالله خادمي، الثلاثاء، أن العراق وافق على تولى مؤسسة المستضعفين مشروع مد سكك الحديد بين منطقة شلمجة (جنوب غرب) مع محافظة البصرة.ونقلت وكالة “فارس” عن خادمي قوله، إن “مؤسسة المستضعفين ستمول وتنفذ المشروع والعراق وافق على ذلك”.وأشار الى “ايفاد وفد مكون من 8 افراد للعراق […]

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