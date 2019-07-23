2019/07/23 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لداعش تحوي مؤنا غذائية ومتفجرات في محيط غرب الطارمية شمال بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوات اللواء 14 تواصل عملية تفتيش وتطهير القرى والبساتين في اطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد “، مبينا ان “القوات عثرت على مضافة لداعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 14 تعثر على مضافة لداعش تحوي مؤنا غذائية ومتفجرات بمحيط الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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