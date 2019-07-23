2019/07/23 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قطعات اللواء الثامن في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الثلاثاء، بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء الثامن بمشاركة الشرطة الاتحادية شرعت بالتقدم نحو أهدافها المرسومة لليوم الرابع من عملية ارادة النصر الثانية شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “القطعات شرعت بمحورين لتطهير قرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والشرطة يشرعان بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والشرطة يشرعان بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).