2019/07/23 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب السابق عن نينوى محمد العبد ربه، اليوم الاثنين، أن هناك تخوفا من عمليات التزوير بسبب هيمنة بعض القوى بالمناطق المحررة، مشيراً الى أن تعديل قانون سانت ليغو يتيح للاحزاب الكبيرة السيطرة على النتائج.وقال العبد ربه في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” ، إن “احزابا كبيرة سعت لتمرير التعديل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبد ربه: احزاب من خارج نينوى تعتزم المشاركة في انتخاباتها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبد ربه: احزاب من خارج نينوى تعتزم المشاركة في انتخاباتها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبد ربه: احزاب من خارج نينوى تعتزم المشاركة في انتخاباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).