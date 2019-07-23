مقدسيون يقذفون مطبّع سعودي بالأحذية

2019/07/23 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر مقدسيون عن غضبهم من زيارة مطبع ومدون سعودي للبلدة القديمة في القدس المحتلة الاثنين، وقاموا برميه بالاحذية والكراسي وشتموه هو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان .ومنع الأهالي السعودي محمد السعود الذي يزور “تل أبيب” برفقة وفد من المطبعين والمدونيين العرب من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، فيما رموه شبان بالأحذية …

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