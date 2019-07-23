2019/07/23 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع عدد من الوزراء والمسؤولين في نيكاراغوا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوصل الى اتفاق حول اعداد خارطة طريق للتعاون التجاري والمالي والصناعية بين البلدين.والتقى ظريف في اطار جولته في اميركا اللاتينية في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في هذا البلد.وتباحث ظريف خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ونيكاراغوا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ونيكاراغوا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).