2019/07/23 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت دراسة علمية جديدة أن المجرات الصغيرة، مثل مجرتنا في بداياتها، اندمجت معا لتشكل مجرات أكبر، وبينما يحدث هذا الاندماج، فإنها تتشكل وتتطور مع الزمن.وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير تابعته وكالة /المعلومة/ نقلا على الدراسة التي اجراها مجموعة من علماء الفلك قولها إن ” مجرة درب التبانة، التي تعرف أيضا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : درب التبانة التهمت مجرة كاملة قبل 10 مليارات عام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة : درب التبانة التهمت مجرة كاملة قبل 10 مليارات عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).