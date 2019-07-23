2019/07/23 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد العضو في مجلس النواب حسن خلاطي، ان كتلاً سياسية أبدت اعتراضها بخصوص المادة الخاصة بكركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال الخلاطي في حديث متلفز لـ”قناة العراقية”، ان “المادة الخاصة بكركوك اخرت التصويت على مجمل فقرات انتخابات مجالس المحافظات”.وكان نواب قد رجحوا قبل جلسة مجلس النواب يوم امس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: قضية كركوك أخرت التصويت على فقرات قانون الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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