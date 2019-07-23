ترامب في مواجهة جديدة أمام الكونغرس الأمريكي بسبب العقوبات على تركيا

2019/07/23 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقع تقرير حديث لمعهد دراسات في واشنطن أن تشتعل معركة دستورية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و“الكونغرس“ هذا الأسبوع، بسبب فرض عقوبات اقتصادية

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