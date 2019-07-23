جامعة تعلن عن حاجتها إلى كادر تدريسي للتعيين على الملاك الدائم

2019/07/23 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن حاجة جامعة لكادر تدريسي وتعيينه على ملاكها الدائم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن حاجتها الى كادر تدريسي للتعين على ملاكها الدائم وحسب توجيهات وزير التعليم العالي قصي السهيل لتعيين حملة الشهادات العليا في الكليات الاهلية".وبينت أن ‎التخصصات المطلوبة هي :‎:arrow_down_small: التمريض :‎١-صحة الام والوليد / دكتوراه ‎٢-تمريض بالغين / دكتوراه‎٣-تمريض الاطفال / دكتوراه‎٤-صحة مجتمع / دكتوراه‎٥-صحة نفسية وعقلية / دكتوراه".واضافت أنه "‎بعد دراسة السيرة الذاتية للمتقدمين يتم التواصل مع اصحابها وعلى الراغبين بالتقديم ارسال سيرتهم الذاتية الى البريد الالكتروني للجامعة او تسليمها مباشرةً الى الجامعة".وذكرت العناوين التالية للتواصل على الجامعة: ‎البريد الالكتروني: uni.alwatanya@gmail.com أو الاتصال على الرقم التالي: 07800778836 - العنوان : العراق - ذي قار - شارع ابراهيم الخليل مجاور ملعب التضحية".



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