2019/07/23 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث أوناي إيمري، مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، عن أنباء اهتمامه بالتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إيمري، في تصريحات صحفية قبل مواجهة ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية في واشنطن اليوم الثلاثاء: “نتحدث عن إمكانية التعاقد مع لاعب واحد، لدينا بعض الأسماء والنادي يعمل على ذلك”.وعن إمكانية التعاقد مع داني سيبايوس، قال إيمري: “هو لاعب جيد للغاية، أعرفه منذ أن كان في بيتيس وفي ريال مدريد، قدم بطولة يورو مميزة ونال مع الفريق لقب مسابقة أوروبا 2019، ويستطيع اللعب في المركز رقم 8 والمركز رقم 10”.وأشارت التقارير، إلى أن آرسنال على وشك التعاقد مع سيبايوس، الذي يسعى للرحيل عن صفوف الملكي على سبيل الإعارة لضمان الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بعد موسمين من جلوسه على مقاعد البدلاء.وتشير صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يتم اليوم الثلاثاء، بعد مباراة الفريقين في بطولة الكأس الدولية للأبطال، وسيتحمل المدفعجية راتب اللاعب البالغ سنوياً 2.7 مليون جنيه إسترليني.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيمري يمدح سيبايوس تمهيداً لضمه إلى آرسنال) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيمري يمدح سيبايوس تمهيداً لضمه إلى آرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).